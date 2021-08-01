Джерело - Сегодня.
Срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Михайло Романчук буде підтримувати свою жінку, Марину Бех-Романчук, яка виступатиме у фіналі змагань зі стрибків у довжину.
Про це заявив український плавець.
"Я буду дуже щасливий. Я буду всім серцем вболівати за неї. Я прийду на стадіон підтримувати. Я знаю, що вона у мене дуже сильна дівчинка і зможе показати себе", - заявив спортсмен.
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"Нести прапор на закритті Олімпіади? У нас уже квитки на 5 серпня. Я не був удома два з половиною місяці. Я неймовірно сильно хочу додому. Я скучив за домом. Ми з Мариною поїдемо в Хмельницький і будемо там відпочивати", - сказав Романчук.