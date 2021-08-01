Український плавець буде підтримувати жінку на стадіоні

Джерело - Сегодня.

Срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Михайло Романчук буде підтримувати свою жінку, Марину Бех-Романчук, яка виступатиме у фіналі змагань зі стрибків у довжину.

Про це заявив український плавець.

"Я буду дуже щасливий. Я буду всім серцем вболівати за неї. Я прийду на стадіон підтримувати. Я знаю, що вона у мене дуже сильна дівчинка і зможе показати себе", - заявив спортсмен.

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