 Романчук: Буду усім серцем вболівати за Марину | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Романчук: Буду усім серцем вболівати за Марину

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Український плавець буде підтримувати жінку на стадіоні
Романчук: Буду усім серцем вболівати за Марину
#Олімпійські ігри-2020, #Романчук, #Бех-Романчук

Джерело - Сегодня.

Срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Михайло Романчук буде підтримувати свою жінку, Марину Бех-Романчук, яка виступатиме у фіналі змагань зі стрибків у довжину.

Про це заявив український плавець.

"Я буду дуже щасливий. Я буду всім серцем вболівати за неї. Я прийду на стадіон підтримувати. Я знаю, що вона у мене дуже сильна дівчинка і зможе показати себе", - заявив спортсмен.

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"Нести прапор на закритті Олімпіади? У нас уже квитки на 5 серпня. Я не був удома два з половиною місяці. Я неймовірно сильно хочу додому. Я скучив за домом. Ми з Мариною поїдемо в Хмельницький і будемо там відпочивати", - сказав Романчук.

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