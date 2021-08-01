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Романчук виборов срібну медаль Олімпіади

Сьогодні 05:14 428 0
Романчук виборов срібну медаль Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук приніс першу срібну медаль України на Олімпійських іграх у Токіо.

На своїй коронній дистанці 1500 м вільнем стилем рівненчянин з результатом 14:40.66 секундою поступився американцю Роберту Фінке (14:39.65). Третє місце та бронзова нагорода в німця Флоріана Веллброка (14:40.91).

Як і на 800-метрівці Фінке всю дистанцію відсиджувався позаду суперників, але феноменально подолав останні 100 метрів, ключовим став ривок за 50 метрів до фінішу, і не залишив суперникам шансів. Чинний Олімпійський чемпіон, італієць Грегоріо Палтріньєрі фінішував четвертим. Інший українець - Сергій Фролов фінішував останнім.

Нагадаємо, для Романчука ця медаль стала другою в Токіо. На дистанції 800 метрів наш плавець завоював бронзову медаль.

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