Михайло Романчук приніс першу срібну медаль України на Олімпійських іграх у Токіо.

Український плавець поділився враженнями від завойованої нагороди.

"Є дві медалі – задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник. Дуже тяжкі змагання видалися. Незвичний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і як би складно не було, будемо працювати й рухатися далі… Як мінімум до Парижа-2024", - сказав Романчук.