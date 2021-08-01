 Романчук: Будемо працювати та рухатися до Парижа-2024 | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Романчук: Будемо працювати та рухатися до Парижа-2024

Сьогодні 08:53 62 0
Український плавець поділився враженнями від завойованого срібла
Романчук: Будемо працювати та рухатися до Парижа-2024
#Романчук, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - НОК України.

Михайло Романчук приніс першу срібну медаль України на Олімпійських іграх у Токіо.

Український плавець поділився враженнями від завойованої нагороди.

"Є дві медалі – задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник. Дуже тяжкі змагання видалися. Незвичний режим, організм до такого просто не звик. Звичайно, хочеться більшого. Але ми не здаємося, і як би складно не було, будемо працювати й рухатися далі… Як мінімум до Парижа-2024", - сказав Романчук.

Нагадаємо, Бех-Романчук пробилася до фіналу.

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