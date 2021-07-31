 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня

Сьогодні 00:22 3946 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

31 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 8 представників України.

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Легка Атлетика
03:00 - особисті змагання, біг, 400 м з бар'єрами, жінки, кваліфікація: Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко
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Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, метання диску, кваліфікація: Наталія Семенова
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Плавання

5:16 - особисті змагання, 50 м вільним стилем, чоловіки, півфінал: Владислав Бухов
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Стрибки на батуті
7:00 - особисті змагання, чоловіки, кваліфікація: Микола Просторов
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Теніс
не раніше 10:30 - одиночний разряд, центральний корт, жінки, матч за 3 місце: Еліна Світоліна 
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Легка атлетика
13:10 - особисті змагання, стрибки у довжину, кваліфікація: Владислав Мазур
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