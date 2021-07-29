Дворазовий чемпіон світу захворів на коронавірус і залишить Олімпіаду

Кендрікс тест здав сьогодні вранці

Дворазовий чемпіон світу зі стрибків з жердиною американець Сем Кендрікс залишає Олімпіаду-2020 на Токіо через позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє NBC.

Тест спортсмен здав сьогодні вранці. При цьому він відчуває себе добре - у нього немає ніяких симптомів.

Зараз Кендрікс знаходиться в ізоляції в готелі разом з кількома членами збірної США з персоналу.

У Ріо 2016 Кендрікс завоював бронзову медаль. У цьому сезоні у Сема другий результат у світі (5,92 м).

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