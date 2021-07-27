 Став відомий розклад українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Став відомий розклад українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо

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Визначився розклад українських тенісисток
Став відомий розклад українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо
#Світоліна, #Кіченок

Джерело - sport.ua.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Надія і Людмила Кіченок виступлять на Олімпійських іграх в Токіо 28 липня.

Світоліна (6) зіграє матч 1/4 фіналу проти Каміли Джорджі з Італії (61). Зустріч відбудеться першим запуском на корті №1. Час початку матчу - 05.00 за київським часом.

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Сестри Кіченок зіграють матч 1/4 фіналу парного розряду проти Вероніки Кудерметової і Єлени Весніної з команди ОКР також першим запуском, але на корті №3. Час початку матчу - 05.00 за київським часом.

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