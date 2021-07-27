 Філіма: Зробимо все можливе, щоб Світоліна відновилася до завтра | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Філіма: Зробимо все можливе, щоб Світоліна відновилася до завтра

Сьогодні 14:56 622 0
Капітан збірної України - про успіхи українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо
Філіма: Зробимо все можливе, щоб Світоліна відновилася до завтра
#Світоліна, #Філіма

Джерело - sport.ua.

Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма має позитивні емоції від матчу Еліни Світоліної з Марією Саккарі на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це заявив сам Філіма.

"Загалом враження від матчу позитивні. В першому сеті Еліна не змогла використати кілька шансів, вела з брейком. Відчувалася напруга, відчувалося, що на кону багато що стоїть. Але якість гри була досить висока. 

В Токіо дуже складні погодні умови, а в Еліни це ще й третій трисетовий матч поспіль тривалістю більше двох годин. На щастя, сьогодні було трохи легше, безпосередньо перед грою Еліни відчинили дах. Сонце трохи заважало, але температура була нижчою, ніж в попередні дні. Світоліній дуже важко фізично грати кожного дня такі затяжні матчі, але ми робимо все можливе, щоб вона відновилась до завтрашньої гри.

Стосовно поєдинку проти Каміли Джорджі будемо спілкуватися вже ввечері в готелі. Нам дуже допомагає із підготовкою до матчів тренер Еліни Енді Беттлз, який краще знає її суперниць", - сказав Філіма.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє з італійкою Камілою Джорджі.

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