Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Олімпійських ігор зіграє з Камілою Джорджі.
Італійка у третьому колі у двох сетах перемогла Кароліну Плішкову (Чехія). Матч тривав 1 годину 13 хвилин.
У статистиці особистих зустрічей Світоліна - Джорджі 1:1. У 2014 році українка перемогла суперницю на турнірі Wuhan Tennis Open у Китаї, а 2017 році у Великій Британії на турнірі AEGON Classic - Birmingham італійка взяла реванш.
Нагадаємо, що раніше Світоліна переграла Саккарі.
Олімпійські ігри-2020
Жінки
27 липня, третє коло
Каміла Джорджі (Італія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 6:4, 6:2