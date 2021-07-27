Визначилася суперниця Світоліної у чвертьфіналі Олімпійських ігор

Суперницею українки буде італійка

Джерело - Чемпіон.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Олімпійських ігор зіграє з Камілою Джорджі.

Італійка у третьому колі у двох сетах перемогла Кароліну Плішкову (Чехія). Матч тривав 1 годину 13 хвилин.

У статистиці особистих зустрічей Світоліна - Джорджі 1:1. У 2014 році українка перемогла суперницю на турнірі Wuhan Tennis Open у Китаї, а 2017 році у Великій Британії на турнірі AEGON Classic - Birmingham італійка взяла реванш.

Нагадаємо, що раніше Світоліна переграла Саккарі.

Олімпійські ігри-2020

Жінки

27 липня, третє коло

Каміла Джорджі (Італія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 6:4, 6:2