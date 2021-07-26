Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 липня, відбувся третій змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Представники збірної України боролися за медалі у 5 видах спорту, проте сьогоднішній день став для нас справжнім розчаруванням.

30-річна українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан, на яку покладалося багато надій, вже у першому колі поступилася китайській спортсменці Ян Хен'ю. Поєдинок завершився з рахунком - 12:15.

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Ірина Маловічко, що представляє нашу країну в стендовій стрільбі, не зуміла пробитися до фіналу в скіті. Українці не вистачило одного очка, щоб пробитися до вирішальних змагань.

Також, у другому колі змагань з настільного тенісу вилетів Коу Лей. Українець поступився єгиптянину Омару Ассару з рахунком 3:4.

Не вдалося нав'язати боротьбу за медалі і нашим стрибунам у воду. Олексій Середа та Олег Сербін посіли шосте місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

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Українські плавці Денис Кесіль і Ігор Трояновський, які брали участь у кваліфікаційному запливі на 200 метрів батерфляєм не зуміли пробитися до півфіналу.

У змаганнях з важкої атлетики гідно проявила себе Каміла Конотоп. 20-річна українка посіла 5-е місце з результатом 206 кг (94 у ривку та 112 у поштовху).

Українська бадмінтоністка Марія Улітіна у другому турі групового етапу переграла бразилійку Фабіану Сілву - 2:0 (21:14, 22:20), проте припинила участь у змаганнях, через поразку у першому турі від американки Бейвень Чжан.

Збірна України зі спортивної гімнастики посіла сьоме місце на Олімпійських іграх у Токіо в командних змаганнях. Наші спортсмени набрали 246,394 бали. За Україну виступали: Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков та Петро Пахнюк.

Найкраще серед усіх сьогодні виступили українські тенісистки. Спочатку сестри Людмила та Надія Кіченок вийшли в 1/8 фіналу парних змагань, перемігши італійську пару Сара Еррані/Ясмін Паоліні - 7(7):6(4), 6:2.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не розчарувала та пробилася до третього кола Олімпійських ігор. Світоліна здобула перемогу над Айлою Томлянович з Австралії 4:6, 6:3, 6:4.