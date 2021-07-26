Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 26 липня

Джерело - Чемпіон.

26 липня відбудеться третій день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплект медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 3-го дня Олімпіади-2020:

0:30 - 3:00. Триатлон. чоловіки

1. Крістіан Блюмменфельт (Норвегія)

2. Алекс Ії (Великобританія)

3. Хайден Вільде (Нова Зеландія)

1:00 - 10:40. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 11:15. Стендова стрільба. Скіт

Чоловіки

1. Вінсент Хенкок (США)

2. Йеспер Хансен (Данія)

3. Абдулла Аль-Рашиді (Кувейт)

Жінки

1. Ембер Інгліш (США)

2. Діана Бакосі (Італія)

3. Мень Вей (Китай)

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг.

Жінки, вулиця:

1. Момідзі Нісія (Японія)

2. Райсса Ліл (Бразилія)

3. Фуна Накаямі (Японія)

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:40. Плавання.

Жінки

100 м, батерфляй

1. Маргарет Макніл (Канада)

2. Чжан Юйфей (Китай)

3. Емма Маккеон (Австралія)

400 м, вільний стиль

1. Аріарне Тітмус (Австралія)

2. Кетлін Кейті Ледекі (США)

3. Лі Бінцзе (Китай)

Чоловіки

100 м, брас

1. Адам Піті (Великобританія)

2. Арно Каммінг (Нідерланди)

3. Ніколо Мартіненго (Італія)

4х100 м, вільний стиль, естафета

1. США

2. Італія

3. Австралія

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(52кг, 75кг). Жінки(57кг). Відбірковий етап

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука.

Чоловічі збірні:

1. Південна Корея

2. Китайський Тайбей

3. Японія

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное.

З-1 слалом, чоловіки:

1. Беньямін Савшек (Словенія)

2. Лукаш Роган (Чехія)

3. Сідеріс Тасіадіс (Німеччина)

9:00 - 11:00. Велоспорт,

Маунтінбайк. чоловіки:

1. Томас Підкок (Великобританія)

2. Маттіас Флукігер (Швейцарія)

3. Давід Валеро (Іспанія)

9:00 - 10:00. Стрибки у воду.

Синхрон, 10 м, чоловіки

1. Томас Дейлі - Меттью Лі (Великобританія)

2. Чень Айсень - Цао Юань (Китай)

3. Олександр Бондар - Віктор Мінібаєв (ОКР)

...

6. Олексій Середа - Олег Сербін (Україна)

11:00 - 13:40. Дзюдо.

Жінки до 57 кг:

1. Нора Гякова (Косово)

2. Сара-Леоні Сізік (Франція)

3. Цукаса Йосіда (Японія)

3. Джессіка Клімкейт (Канада)

Чоловіки до 73 кг

1. Сьохей Оно (Японія)

2. Лаша Шавдатуашвілі (Грузія)

3. Цендочір Цогтбаатар (Монголія)

3. Ан Чангрім (Південна Корея)

12:00 - 16:25. Фехтування.

Чоловіча рапіра, індивідуальні змагання:

1. Чун Ка Лонг (Гонконг)

2. Даніеле Гароццо (Італія)

3. Олександр Чупеніч (Чехія)

Жіноча шабля, індивідуальні змагання:

1. Софія Позднякова (Росія)

2. Софія Велика (Росія)

3. Манон Брюне (Франція)

13.00 - 16:00. Спортивна гімнастика.

Командне багатоборство, чоловіки:

1. ОКР

2. Японія

3. Китай

...

7. Україна

13.00 - 16:40. Тхеквондо.

Чоловіки - 80 кг.

1. Максим Храмцов (ОКР)

2. Салех Аль-Шарабаті (Йорданія)

3. Тоні Канает (Хорватія)

3. Сейф Ейсса (Єгипет)

Жінки - 67 кг

1. Матеа Єліч (Хорватія)

2. Лорен Вільямс (Великобританія)

3. Рут Гбагбо (Кот-д'Івуар)

3. Гедайя Вахба (Єгипет)

13:50 - 16:00. Важка атлетика.

Жінки - 55 кг:

1. Хіділін Діас (Філіппіни)

2. Ляо Цююнь (Китай)

3. Зульфія Чиншанло (Казахстан)

...

5. Каміла Конотоп (Україна)

14:00 - 16:10. Настільний теніс.

Змішані пари:

1. Японія

2. Китай

3. Тайвань