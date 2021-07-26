Токіо-2020. Усі переможці третього змагального дня - 26 липня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився третій змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 21 комплект медалей.

Збірна України сьогодні не завоювала жодної нагороди.

Норвезький тріатлоніст Крістіан Блюмменфельт завоював золоту медаль, другим на фініш прийшов Алекс Ії з Великобританії. Трійку замкнув спортсмен з Нової Зеландії Гайден Вільде.

У змаганнях зі стендової стрільби в скіті сьогодні тріумфували спортсмени з США. Серед чоловіків найкращим став Вінсент Хенкок, срібло здобув данець Йеспер Хансен. Третім став Абдулла Аль-Рашиді з Кувейту. У жіночих змаганнях перемогла Ембер Інгліш, обійшовши Діана Бакосі та Мень Вей з Італії та Китаю відповідно.

У скейтбордингу в жінок у дисципліні стріт перемогу здобула 13-річна представниця Японії Момідзі Нісія, яка стала однією з наймолодших тріумфаторок ОІ в історії. Срібну медаль завоювала представниця Бразилії Райсс Ліл. Бронза в активі ще в однієї японки Фуні Накаями.

У плаванні розігрувалося відразу 4 комплекти медалей. У змаганнях на 100 метрів батерфляєм серед жінок перемогу здобула канадська плавчиня Маргарет Макніл, срібло заробила Чжан Юйфей з Китаю. Трійку замкнула Емма Маккеон з Австралії. Інша австралійка Аріарне Тітмус стала олімпійською чемпіонкою у змаганнях на 400 метрів вільним стилем. Другою фінішувала Кетлін Кейті Ледекі з США, бронзову нагороду завоювала китайська спортсменка Лі Бінцзе. У чоловічих змаганнях на 100 метрів брасом переміг британець Адам Піті, Арно Каммінг з Нідерландів здобув срібло, трійку замкнув італійський спортсмен Ніколо Мартіненго. У естафеті 4х100 вільним стилем тріумфувала збірна США, другими фінішували італійці, а бронзу завоювали представники Австралії.

У командних змаганнях зі стрільби з лука серед чоловіків олімпійське золото здобули представники Південної Кореї. У фіналі вони здолали команду Китайського Тайбею. Збірна Японії виграла бронзу, перегравши у матчі за третє місце нідерландців.

Словенець Беньямін Савшек став олімпійським чемпіоном у греблі на байдарках і каное у категорії слалом, одиночка. Срібло завоював Лукаш Роган з Чехії, трійку замкнув німець Сідеріс Тасіадіс.

Перемогу в чоловічому заїзді у дисципліні маунтенбайк завоював британець Томас Підкок. Срібний результат показав представник Швейцарії Матіас Флюкігер. Бронзою задовольнявся іспанець Давид Валеро.

Досить несподіваною стала перемога британських стрибунів у воду, які здобули перемогу в синхронному стрибку з 10 метрів. Срібну нагороду завоювали представники Китаю, спортсмени з ОКР стали третіми.

Два комплекти нагород розігрувалися у дзюдо. У жіночих змаганнях до 57 кг золото здобула косоварка Нора Гякова, у фіналі вона перемогла Сара-Леоні Сізік з Франції. Бронзові нагороди вибороли Цукаса Йосіда та Джессіка Клімкейт з Японії та Канади відповідно. Сьохей Оно з Японії став найкращим серед чоловіків у ваговій категорії до 73 кг. У фіналі Оно поборов грузина Лашу Шавдатуашвілі. Треті місця здобули Цендочір Цогтбаатар з Моноглії та Ан Чангрім з Південної Кореї.

У командному багатоборстві серед чоловіків перемогу здобули гімнасти без прапору. Срібло завоювали японці, трійку замкнула збірна Китаю.

Два комплекти нагород було розіграно у фехтуванні. В індивідуальних змаганнях у чоловічі рапірі Олімпіаду виграв представник Гонконгу Чун Ка Лонг, у фіналі він здолав італійця Даніеле Гароццо. У матчі за бронзу сильнішим виявився Олександр Чупеніч з Чехії. У фіналі змагань з жіночої шаблі представниця ОКР Софія Позднякова перемогла співвітчизницю Софію Велику. З бронзою Олімпійські ігри в Токіо завершила француженка Манон Брюне.

У змаганнях з важкої атлетики серед жінок до 55 кг перемогу з олімпійським рекордом здобула філіппінка Хіділін Діас. Зовсім трохи до золотої нагороди не вистачило китайській спортсменці Ляо Цююнь. Бронзу завоювала Зульфія Чиншанло з Казахстану.

Ще два комплекти нагород розігрувалися у тхеквондо. Матеа Єліч здобула олімпійське золото у змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 67 кг. У фіналі вона перемогла британську спортсменку Лорен Вільямс. Бронзові нагороди здобули Рут Гбагбо з Кот-д'Івуару та Гедайя Вахба з Єгипту. Представник ОКР Максим Храмцов переміг у ваговій категорії до 80 кг, перемігши у фіналі Салех Аль-Шарабаті з Йорданії. Треті місця для своїх країн вибороли хорват Тоні Канает та єгиптянин Сейф Ейсса.

Збірна Японії поклала у свою скарбничку золото у змішаних змаганнях з настільного тенісу. Збірна Китаю завоювала срібло, бронзова нагорода у пасиві Тайваню.