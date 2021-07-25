Тенісист пропустить змагання через травму

Британець Енді Маррей не виступить на змаганнях з тенісу в одиночному розряді на Олімпійських Іграх в Токіо.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я дійсно розчарований тим, що мені довелося відмовитися від виступу, але медичний персонал порадив мені не грати в двох турнірах. Я прийняв важке рішення не грати самому і зосередитися на грі з Джо Солсбері в парі", - зазначив Маррей.

У другому колі британська пара зіграє з представниками Японії. Матч відбудеться завтра, 26 липня.

Нагадаємо, українка Костевич зупинилась за крок від медалі Олімпійських ігор.