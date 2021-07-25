Джерело - Чемпіон.

Олена Костевич не змогла вибороти медаль у змаганні зі стрільби з пневматичного пістолету (10 м). 36-річна олімпійська чемпіонка 2004 року в Афінахпосіла 4 місце.

Золоту нагороду здобула представниця ОКР Віталіна Бацарашкіна, срібло в болгарки Антоанети Костадінової, яка зірвала останній постріл, і тим самим втратила чемпіонство. Бронзу виборола китаянка Ранксін Джан.

Костевич повторила долю свого колеги по збірній Павла Коростильова, який напередодні в цій же дисципліні в чоловіків також фінішував четвертим.