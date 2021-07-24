Українець став четвертим на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Українець Павло Коростильов у фіналі Олімпійських ігор в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів посів четверте місце.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Український спортсмен показав четвертий результат - 198,9. Коростильов до останнього тримався в трійці призерів, але останнім пострілом вибив 8,3 і завершив змагання на 4-й позиції.

Олімпійські ігри-2020

Токіо, Японія

Кульова стрільба з пістолета, 10 м

Фінал, 24 липня