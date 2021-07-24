Джерело - Чемпіон.
Українець Павло Коростильов у фіналі Олімпійських ігор в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів посів четверте місце.
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Український спортсмен показав четвертий результат - 198,9. Коростильов до останнього тримався в трійці призерів, але останнім пострілом вибив 8,3 і завершив змагання на 4-й позиції.
Олімпійські ігри-2020
Токіо, Японія
Кульова стрільба з пістолета, 10 м
Фінал, 24 липня
1. Джавад Фуругі (Іран) - 244.8
2. Дамір Мікец (Сербія) - 237.9
3. Пан Вей (Китай) - 217.6
4. Павло Коростильов (Україна) - 198.9