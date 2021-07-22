Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських Іграх-2020 у Токіо стартував футбольний турнір серед чоловічих команд.
Відбулися вісім матчів турніру. Збірні Мексики, Японії, Нової Зеландії, Румунії, Австралії та Бразилії святкували перемоги.
Олімпійські Ігри-2020
Футбольний турнір
Чоловіки
1 тур
22 липня
Група А
Мексика - Франція 4:1 (0:0)
Японія - ПАР 1:0 (0:0)
Група В
Нова Зеландія - Південна Корея 1:0 (0:0)
Гондурас - Румунія 0:1 (0:1)
Група С
Єгипет - Іспанія 0:0
Аргентина - Австралія 0:2 (0:1)
Група D
Кот-д’Івуар - Саудівська Аравія 2:1 (1:1)
Бразилія - Німеччина 4:2 (3:0)
Раніше, Гвінея відмовилася від участі в Олімпіаді.