Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади

Відбулися матчі першого туру турніру

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських Іграх-2020 у Токіо стартував футбольний турнір серед чоловічих команд.

Відбулися вісім матчів турніру. Збірні Мексики, Японії, Нової Зеландії, Румунії, Австралії та Бразилії святкували перемоги.

Олімпійські Ігри-2020

Футбольний турнір

Чоловіки

1 тур

22 липня

Група А

Мексика - Франція 4:1 (0:0)

Японія - ПАР 1:0 (0:0)

Група В

Нова Зеландія - Південна Корея 1:0 (0:0)

Гондурас - Румунія 0:1 (0:1)

Група С

Єгипет - Іспанія 0:0

Аргентина - Австралія 0:2 (0:1)

Група D

Кот-д’Івуар - Саудівська Аравія 2:1 (1:1)

Бразилія - Німеччина 4:2 (3:0)

Раніше, Гвінея відмовилася від участі в Олімпіаді.