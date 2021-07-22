 Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади

Сьогодні 16:28 588 0
Відбулися матчі першого туру турніру
Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади
#Олімпіада, #Токіо, #Аргентина

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських Іграх-2020 у Токіо стартував футбольний турнір серед чоловічих команд.

Відбулися вісім матчів турніру. Збірні Мексики, Японії, Нової Зеландії, Румунії, Австралії та Бразилії святкували перемоги.

Олімпійські Ігри-2020
Футбольний турнір
Чоловіки
1 тур
22 липня 
Група А 

Мексика - Франція 4:1 (0:0)

Японія - ПАР 1:0 (0:0)

Група В

Нова Зеландія - Південна Корея 1:0 (0:0)

Гондурас - Румунія 0:1 (0:1)

Група С

Єгипет - Іспанія 0:0

Аргентина - Австралія 0:2 (0:1)

Група D

Кот-д’Івуар - Саудівська Аравія 2:1 (1:1)

Бразилія - Німеччина 4:2 (3:0)

Раніше, Гвінея відмовилася від участі в Олімпіаді.

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