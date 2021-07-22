Гвінея відмовилася від участі в Олімпіаді

Офіційна причина демаршу — коронавірус

Збірна Гвінеї відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через пандемію коронавірусу.

Про це розповів міністр спорту Гвінеї Сануссі Соу.

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"У зв'язку з ростом числа заражень COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, із жалем вирішив скасувати участь Гвінеї в іграх в Токіо", — заявив Соу.

За інформацією джерела, близького до уряду Гвінеї, рішення не брати участь в Олімпіаді також пов'язано з фінансовими проблемами держави.