Гвінея відмовилася від участі в Олімпіаді

Джерело - sport.ua.
Збірна Гвінеї відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через пандемію коронавірусу.
Про це розповів міністр спорту Гвінеї Сануссі Соу.
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"У зв'язку з ростом числа заражень COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, із жалем вирішив скасувати участь Гвінеї в іграх в Токіо", — заявив Соу.
За інформацією джерела, близького до уряду Гвінеї, рішення не брати участь в Олімпіаді також пов'язано з фінансовими проблемами держави.