Стали відомі прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020

Уперше в історії Олімпіади країни мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка.

23 липня в Токіо під час церемонії відкриття Олімпіади прапор України нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин

Про це повідомила пресслужба НОК України.

"Ці Ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Я завжди мріяла виконати цю почесну місію. На відкритті Олімпіади в Токіо серед прапороносців інших країн буде багато титулованих та досвідчених представників кульової й стендової стрільби. Мені приємно бути в їх рядах", - каже Костевич.

Уперше в історії Олімпіади країни мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка.

"Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру та повагу. Маю позитивне ставлення до того, що буде два прапороносця", - відзначив Нікішин.

Костевич – Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби.

Нікішин – чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо-2016 посів 4 місце.