Таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо

Джерело - Чемпіон.

Літні Олімпійські ігри 2032 року відбудуться в австралійському Брісбені.

Таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.

Зацікавленість у проведенні Ігор-2032 проявляли Туреччина, Катар, Індонезія, Індія; також спільну заявку в МОК направляли Південна Корея і КНДР.

Перед Брісбеном літні Олімпійські ігри заплановані в Парижі (2024) і Лос-Анджелесі (2028).

Нагадаємо, організатори Олімпіади в Токіо розглядають варіант скасування Ігор.