Джерело - Чемпіон.
Літні Олімпійські ігри 2032 року відбудуться в австралійському Брісбені.
Таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.
Зацікавленість у проведенні Ігор-2032 проявляли Туреччина, Катар, Індонезія, Індія; також спільну заявку в МОК направляли Південна Корея і КНДР.
Перед Брісбеном літні Олімпійські ігри заплановані в Парижі (2024) і Лос-Анджелесі (2028).
Нагадаємо, організатори Олімпіади в Токіо розглядають варіант скасування Ігор.