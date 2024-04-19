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Динамо - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня
Сьогодні 06:35 59 0
Динамо - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
#Динамо Київ, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з житомирським Поліссям у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 21 квітня. Початок о 18:00 за київським часом. 

Пряма трансляція - в етері телеканалу 2+2 та Football Hub. Також онлайн поєдинок дивіться на нашому сайті. Код плеєра трансляції з'явиться згодом.

Нагадаємо, Динамо з голом Буяльського здолало Минай у перенесеному матчі 16 туру УПЛ. В останньому матчі Української Прем'єр-Ліги житомирський клуб вирвав перемогу над Колосом (1:0).

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