Динамо - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з житомирським Поліссям у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 21 квітня. Початок о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері телеканалу 2+2 та Football Hub. Також онлайн поєдинок дивіться на нашому сайті. Код плеєра трансляції з'явиться згодом.

Нагадаємо, Динамо з голом Буяльського здолало Минай у перенесеному матчі 16 туру УПЛ. В останньому матчі Української Прем'єр-Ліги житомирський клуб вирвав перемогу над Колосом (1:0).