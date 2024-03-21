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Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція LIVE

Матч відбудеться в четвер, 21 березня
Сьогодні 21:34 1802 0
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція LIVE
Фото - УАФ
#Збірна України з футболу, #Євро-2024, #Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в півфінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Боснії і Герцеговини.

Матч відбудеться у четвер, 21 березня, на стадіоні "Билино поле" в Зениці. Початок - о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Плеєр із трансляцією

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Факти перед грою

  • Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B;
  • Переможець матчу зіграє 26 березня у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія;
  • У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії;
  • Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф;
  • Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).
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