Костюк - Касаткіна: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола Brisbane WTA 500

Гра відбудеться 3 січня

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (38) зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (18) в другому колі Brisbane International presented by Evie - WTA 500.

Матч відбудеться в середу, 3 січня, на корті №2 другим запуском. Орієнтовний початок - 4:30 за київським часом.

Інформації про показ цієї гри українськими телетрансляторами наразі нема.

Плеєр із трансляцією

Костюк і Касаткіна зустрічалися 4 рази, наразі - паритет (2:2). Втім, якраз останні два матчі виграла Касаткіна, крайній з яких відбувся на харді в Токіо-2023 (3:6, 6:4, 6:3).

Нагадаємо, в першому колі українка перемогла румунку Анну Богдан, а для росіянки це стартовий поєдинок на турнірі.