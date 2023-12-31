Костюк переграла Богдан на старті турніру у Брісбені

Українська тенісистка тріумфувала у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№39 WTA) на старті турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія)перемогла Анну Богдан із Румунії (№69 WTA).

Костюк програла у першому сеті 4:6, але провела потужно наступний обігравши Богдан 6:3. У вирішальному сеті Марта дотиснула румунку і здобула останню перемогу у 2023 році.

У другому колі Марта Костюк зіграє проти п'ятої сіяної дар'ї касаткіної (№18 WTA).

Brisbane International presented by Evie - WTA 500

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $1,736,763

Перше коло, 31 грудня

Марта Костюк (Україна) - Анна Богдан (Ромунія) 4:6, 6:3, 6:3

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