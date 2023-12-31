Костюк переграла Богдан на старті турніру у Брісбені

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№39 WTA) на старті турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія)перемогла Анну Богдан із Румунії (№69 WTA).
Костюк програла у першому сеті 4:6, але провела потужно наступний обігравши Богдан 6:3. У вирішальному сеті Марта дотиснула румунку і здобула останню перемогу у 2023 році.
У другому колі Марта Костюк зіграє проти п'ятої сіяної дар'ї касаткіної (№18 WTA).
Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $1,736,763
Перше коло, 31 грудня
Марта Костюк (Україна) - Анна Богдан (Ромунія) 4:6, 6:3, 6:3
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