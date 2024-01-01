Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Сьогодні 14:55 172
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 15:12 72
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Сьогодні 14:04 233
Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова
Сьогодні 13:54 250
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:09 1191
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Сьогодні 08:24 922
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Сьогодні 08:08 415
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:55 34202 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 17:33 351336 1
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 17:00 2393
Прямі трансляції

Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250

Гра відбудеться 2 січня
Сьогодні 15:11 129 0
Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250
#Каролін Возняцкі, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (25) зустрінеться з данкою Каролін Возняцкі (256) в першому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч відбудеться у вівторок, 2 січня на центральному корті третім запуском після протистояння Гофф - Лю. Орієнтовний час початку - 5:00 за київським часом.

Інформації про показ цієї гри українськими телетрансляторами наразі нема.

Плеєр із трансляцією з'явиться в цій новині незадовго до початку поєдинку...

Суперниці зустрічалися 5 разів - 4:1 на користь українки. Остання гра датована жовтнем 2018 року - Світоліна перемогла Возняцкі (5:7, 7:5, 6:3) на груповій стадії Підсумкового турніру, який у підсумку виграла.

Нагадаємо, Леся Цуренко успішно подолала бар'єр першого кола в Окленді, перемігши американку Вікері (7:5, 6:4).

Коментарі ()
Популярне зараз
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 2393
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 161717
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 351336 1
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13483
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 2387
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 34202 2
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 351336 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19813
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117577 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52182 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4508
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70520