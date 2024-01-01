Світоліна - Возняцкі: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола ASB Classic WTA 250

Гра відбудеться 2 січня

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (25) зустрінеться з данкою Каролін Возняцкі (256) в першому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч відбудеться у вівторок, 2 січня на центральному корті третім запуском після протистояння Гофф - Лю. Орієнтовний час початку - 5:00 за київським часом.

Інформації про показ цієї гри українськими телетрансляторами наразі нема.

Плеєр із трансляцією з'явиться в цій новині незадовго до початку поєдинку...

Суперниці зустрічалися 5 разів - 4:1 на користь українки. Остання гра датована жовтнем 2018 року - Світоліна перемогла Возняцкі (5:7, 7:5, 6:3) на груповій стадії Підсумкового турніру, який у підсумку виграла.

Нагадаємо, Леся Цуренко успішно подолала бар'єр першого кола в Окленді, перемігши американку Вікері (7:5, 6:4).