Головне
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 16:24 2012
Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 720
Вікторія прийме Шахтар, Полісся зіграє з Олександрією: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Вчора 20:10 465
Кривцов через травму не зіграє з Північною Македонією
Вчора 18:25 341
Вікторія розгромила Кремінь, Агробізнес зіграв внічию із Епіцентром: результати матчів Першої ліги
Вчора 18:10 811
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Вчора 17:55 1116
Підтримаймо збірну України у Празі!
Вчора 16:15 1633
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Вчора 16:14 1738
Роспутько попросив політичного притулку на росії
Вчора 16:10 1269
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Вчора 15:51 478
Прямі трансляції

Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня
Сьогодні 04:21 1491 0
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Північної Македонії.

Матч відбудеться в межах 7 туру групи C у суботу, 14 жовтня, на стадіоні Дженералі Арена у Празі (Чехія). Початок о 16:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

MEGOGO Футбол

Суспільне спорт

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, у 6 турі Україна програла Італії, у 5-му - зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиціна 3 очки випереджаючи свого суперника.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1633
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1738
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2012
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 12301
Роспутько попросив політичного притулку на росії Роспутько попросив політичного притулку на росії 1269
Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 1247
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57126
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52550
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12677 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11950 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 83431
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40604