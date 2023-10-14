Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Північної Македонії.

Матч відбудеться в межах 7 туру групи C у суботу, 14 жовтня, на стадіоні Дженералі Арена у Празі (Чехія). Початок о 16:00 за київським часом.

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Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, у 6 турі Україна програла Італії, у 5-му - зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, на 3 очки випереджаючи свого суперника.