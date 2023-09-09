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Північна Македонія - Італія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 9 вересня
Сьогодні 07:28 1233 0
Північна Македонія - Італія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 збірна Італії на виїзді зіграє з Північною Македонією.

Матч відбудеться у суботу, 9 вересня. Початок матчу о 21:45 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні National Arena Toshe Proeski у Скоп'є.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". 

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

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