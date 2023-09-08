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Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE

Тренер поспілкується із журналістами
Сьогодні 06:21 388 0
Пресконференція головного тренера збірної України перед грою з Англією - онлайн-трансляція LIVE
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

8 вересня наставник збірної України Сергій Ребров проведе пресконференцію перед матчем відбору Євро-2024 проти національної команди Англії.

Старт заходу о 18.30.

Нагадаємо, що збірна України у матчі 5 туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 зіграє проти збірної Англії. Матч відбудеться у суботу, 9 вересня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Tarczynski Arena у Вроцлаві.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

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