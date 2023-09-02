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Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open

Гра відбудеться в суботу, 2 вересня
Сьогодні 22:48 1836 0
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open
#US Open, #Еліна Світоліна, #Джессіка Пегула

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) зіграє проти американки Джессіки Пегули (3) у матчі третього раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Гра відбудеться 2 вересня. Початок - не раніше 21:00 за київським часом другим запуском на корті Артура Еша.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в цій новині.

Плеєри з трансляцією

Світоліна в другому колі перемогла представницю росії Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем розібралася з румункою Тіг (6:3, 6:1).

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