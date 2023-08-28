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Цуренко - Жакемо: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open

Гра відбудеться у вівторок, 29 серпня
Сьогодні 19:38 137 0
Цуренко - Жакемо: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
#US Open, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) зіграє проти француженки Ельзи Жакемо (181) в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Гра відбудеться у вівторок, 29 серпня. Поєдинок почнеться не раніше 20:00 за київським часом другим запуском на корті №10.

В Україні турнір показує компанія Eurosport, але поки невідомо, чи увійде цей матч у програму трансляцій телеканалу.

Плеєр із трансляцією з'явиться ближче до початку матчу...

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