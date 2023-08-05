Команда Шевченка - Команда Зінченка: онлайн-трансляція LIVE благодійного матчу Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.
У Лондоні, стадіоні Стемфорд Брідж, пройде Game4Ukraine - благодійний матч на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.
Матч відбудеться у суботу, 5 серпня. Початок - о 20:00 за київським часом.
Пряму трансляцію можна буде переглянути на телеканалі Setanta Sports та безплатно - на медіасервісі MEGOGO. Коментуватимуть матч зі стадіону Роман Бебех та Віктор Вацко.
Плеєр із трансляцією
(з'явиться пізніше...)
Склади команд
Склади команд
Команда Шевченка:
- голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;
- захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;
- півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;
- нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.
- тренерка — Емма Гейз, яка очолює жіночу команду Челсі.
Команда Зінченка:
- голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;
- захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;
- півзахисники —капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;
- нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.
- тренер — Арсен Венгер.
Зінченко зіграє не більше 5 хвилин у благодійному матчі для України