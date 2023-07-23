Зінченко зіграє не більше 5 хвилин у благодійному матчі для України

Лівий захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко продовжує заліковувати травму литкового м’язу, через яку пропустив кінцівку минулого сезону.

Про це повідомляє Now Arsenal.

Українець поки що не грав у жодному з чотирьох товариських матчів Арсенала протягом цього міжсезоння. Наразі він тренується індивідуально, але невдовзі приєднається до загальної групи.

Арсенал дозволить Олександру зіграти не більше п’яти хвилин у благодійному матчі Game4Ukraine, який пройде 5 серпня в Лондоні - за день до Суперкубку Англії між Арсеналом та Манчестер Сіті

Очікується, що Зінченко встигне відновитися та буде готовий до першого матчу "канонірів" у сезоні.

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