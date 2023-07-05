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Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона

Матч відбудеться у середу, 5 липня
Сьогодні 12:39 1667 0
Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) зіграє проти представниці Греції, Марії Саккарі (8), в 1-му колі Вімблдона-2023. 

Матч спершу мав відбутися у вівторок, 4 липня, але у через дощ його перенесли на середу, 5 липня. Його зіграють першим запуском на Корті №2. Орієнтовний час початку - о 13:00 за Києвом.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Костюк та Саккарі провели між собою 2 матчі, обидва "насухо" виграла грекиня.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

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