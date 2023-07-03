Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (36) зіграє проти представниці Греції, Марії Саккарі (8), в 1-му колі Вімблдона-2023.
Матч відбудеться у вівторок, 4 липня. Корт і номер запуску стануть відомими пізніше.
Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.
Плеєр із трансляцією
Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Костюк та Саккарі провели між собою 2 матчі, обидва "насухо" виграла грекиня.
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