Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Сьогодні 13:17 799
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:40 1959
Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore
Сьогодні 13:38 565
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 13:16 2550
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу
Сьогодні 11:57 59263
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції
Сьогодні 11:48 302964 3
Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 10:14 3228 5
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 10:11 1391
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21
Сьогодні 09:01 4076
Україна вперше в історії пробилась на футбольний турнір Олімпійських ігор
Сьогодні 00:59 2102
Прямі трансляції

Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона

Матч відбудеться у вівторок, 4 липня
Сьогодні 17:59 174 0
Саккарі - Костюк: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) зіграє проти представниці Греції, Марії Саккарі (8), в 1-му колі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться у вівторок, 4 липня. Корт і номер запуску стануть відомими пізніше.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Костюк та Саккарі провели між собою 2 матчі, обидва "насухо" виграла грекиня.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 7063
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 10308
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 99056
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59263
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 302964 3
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7543 1
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8543
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37715 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55108
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211476 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25587
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10280 2