Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона

Матч відбудеться у понеділок, 3 липня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (75) зіграє проти американки Вінус Вільямс в 1-му колі Вімблдона-2023.

Матч відбудеться у понеділок, 3 липня, на Центральному корті та розпочнеться другим запуском не раніше 17:30 за київським часом.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.

Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.

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