Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Сьогодні 13:17 939
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Сьогодні 21:18 498 1
Танковський перейшов у Полісся
Сьогодні 21:13 118
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Сьогодні 20:52 298
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Сьогодні 20:31 2051
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
Сьогодні 19:36 8988
Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні
Сьогодні 19:13 504
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:40 2228
Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore
Сьогодні 13:38 662
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 13:16 2773
Прямі трансляції

Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона

Матч відбудеться у понеділок, 3 липня
Сьогодні 19:36 8988 0
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вінус Вільямс

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (75) зіграє проти американки Вінус Вільямс в 1-му колі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться у понеділок, 3 липня, на Центральному корті та розпочнеться другим запуском не раніше 17:30 за київським часом.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.

Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7714 1
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 303214 3
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59407
Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір 3388 5
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО 4139
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 5312
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16403 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 58782
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5998
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19605
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102281 4
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115175