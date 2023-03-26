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Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Сьогодні 08:10 2950 0
Матч відбудеться у неділю, 26 березня
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024
#Англія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії.

Матч відбудеться у неділю, 26 березня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

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