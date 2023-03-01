Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Кубок світу з біатлону сезону 2022/23 розпочався в фінському Контіолахті 29 листопада, а завершиться в австрійському Голменколені 19 березня. Загалом спортсмени проведуть 9 етапів і чемпіонат світу в Обергофі.

Розклад гонок 7-го етапу у Нове-место:

2 березня

17:20. Спринт 10 км, чоловіки

3 березня

17:20. Спринт 7,5 км, жінки

4 березня

14:45. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

16:45. Гонка переслідування 10 км, жінки

5 березня

12:30. Змішана естафета

16:15. Одиночна змішана естафета

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