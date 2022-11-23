Англія - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії зіграє проти збірної США у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у п'ятницю, 25 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 1 1 0 0 6-2 3 2 Вельс 1 0 1 0 1-1 1 3 США 1 0 1 0 1-1 1 4 Іран 1 0 0 1 2-6 0

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран

25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур