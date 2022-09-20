Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1108
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1514
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 5616
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 1580
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3372 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Вчора 10:27 30069
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 243914
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
18.09.2022 23:55 1105
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
18.09.2022 23:43 2767
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
18.09.2022 23:24 19980
Прямі трансляції

Прес-конференція Петракова у Глазго - дивитися онлайн - LIVE трансляція

Сьогодні 08:18 130 0
Прес-конференція Петракова у Глазго - дивитися онлайн - LIVE трансляція
#Олександр Петраков, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

20 вересня о 20:00 за київським часом головний тренер збірної України Олександр Петраков та капітан команди Андрій Ярмоленко зустрінуться із представниками мас-медіа у шотландському Глазго.

Офіційне тренування синьо-жовтих на Гемпдені розпочнеться 20 вересня о 20:30.

21 вересня о 21:45 на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України проведе перенесений матч Ліги націй проти національної команди Шотландії.

Факти про суперників

  • Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
  • Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
  • Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
  • Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
  • Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.
Коментарі ()
Популярне зараз
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 12364 4
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 1580
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 2773
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 5616
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 30069
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 3372 1
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15277
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15941 26
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7116 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21323
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21807
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1626