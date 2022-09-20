Прес-конференція Петракова у Глазго - дивитися онлайн - LIVE трансляція

Джерело - Чемпіон.

20 вересня о 20:00 за київським часом головний тренер збірної України Олександр Петраков та капітан команди Андрій Ярмоленко зустрінуться із представниками мас-медіа у шотландському Глазго.

Офіційне тренування синьо-жовтих на Гемпдені розпочнеться 20 вересня о 20:30.

21 вересня о 21:45 на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України проведе перенесений матч Ліги націй проти національної команди Шотландії.

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