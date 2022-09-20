Прес-конференція Петракова у Глазго - дивитися онлайн - LIVE трансляція

Джерело - Чемпіон.
20 вересня о 20:00 за київським часом головний тренер збірної України Олександр Петраков та капітан команди Андрій Ярмоленко зустрінуться із представниками мас-медіа у шотландському Глазго.
Офіційне тренування синьо-жовтих на Гемпдені розпочнеться 20 вересня о 20:30.
21 вересня о 21:45 на стадіоні Гемпден Парк у Глазго збірна України проведе перенесений матч Ліги націй проти національної команди Шотландії.
Факти про суперників
- Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
- Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
- Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
- Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
- Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.