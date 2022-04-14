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Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Сьогодні 21:40 2245 0
Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
#Вест Гем, #Вест Хем, #Ліга Європи, #Ліон, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти французького Ліона у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 14 квітня, на Лондон СтедіуміПочаток о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 1:1.

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