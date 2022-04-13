Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зіграє проти іспанського Атлетико в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 13 квітня, на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь Ман Сіті.