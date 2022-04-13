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Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Сьогодні 21:43 1854 0
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Бенфіка, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука зіграє проти англійського Ліверпуля у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться в середу, 13 квітня, на стадіоні Енфілд Роуд у Ліверпулі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 3:1 на користь Ліверпуля.

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