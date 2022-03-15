Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука зіграє проти нідерландського Аякса у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у у вівторок, 15 березня, на стадіоні Йоган Кройф Арена в Амстердамі. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Перший матч завершився з рахунком 2:2.