Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Атлетіко зіграє проти англійського Манчестер Юнайтед у першому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 березня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті.

Перший матч завершився з рахунком 1:1.