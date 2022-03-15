Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Іспанський Атлетіко зіграє проти англійського Манчестер Юнайтед у першому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 березня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок о 22:00 за київським часом.
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Перший матч завершився з рахунком 1:1.