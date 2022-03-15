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Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Сьогодні 21:58 4894 0
Манчестер Юнайтед - Атлетіко - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
#Атлетико, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Суарес

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Атлетіко зіграє проти англійського Манчестер Юнайтед у першому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 березня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті.

Перший матч завершився з рахунком 1:1.

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