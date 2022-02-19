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Олімпіада-2022. Урочиста церемонія закриття: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 21:28 155 0
Закриття Олімпіади відбудеться 20 лютого. Початок о 14:00
Олімпіада-2022. Урочиста церемонія закриття: онлайн-трансляція. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

20 лютого у Пекіні відбудеться урочиста церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор. Початок церемонії о 14:00.

Пряма трансляція урочистої церемонії буде на телеканалі UA:Перший. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

На Олімпіаді-2022 проводилися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду. Усього розіграли 109 комплектів медалей.

Україну представляли 45 спортсменів, які виступали у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Українці здобули одну медаль - фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером.

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