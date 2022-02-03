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29.01.2022 18:00 922

Олімпіада-2022. Урочиста церемонія відкриття: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 17:01 169 0
Відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого. Початок о 18:00
Олімпіада-2022. Урочиста церемонія відкриття: онлайн-трансляція. LIVE
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

4 лютого у Пекіні відбудеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор. Початок церемонії о 14:00.

З урахуванням погодних факторів та протиепідемічних заходів на церемонії відкриття будуть поєднані мистецькі виступи та урочиста частина. Поєднуючи концепції науково-технічних інновацій, низьковуглецевого розвитку, захисту довкілля, спорту та здоров'я, організатори намагатимуться передати відчуття урочистості та продемонструвати красу природи, людської культури та спорту.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Пряма трансляція урочистої церемонії буде на телеканалі UA:Перший. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

На Олімпіаді-2022 проводитися змагання у 15 дисциплінах з семи видів спорту: біатлону, бобслею (в тому числі скелетону), керлінгу, хокею, санного спорту, фігурного катання, шорт-треку і ковзанярського спорту, гірськолижного спорту, лижних гонок, фристайлу, лижного двоборства, стрибків з трампліна і сноуборду. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

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