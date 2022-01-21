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Контрольний матч. Динамо - Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 00:10 100 0
Матч відбудеться у п'ятницю, 21 січня
Контрольний матч. Динамо - Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-трансляція. LIVE
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі  Динамо зіграє з іспанським колективом Атлетіко Пульпіленьйо, що базується в Пульпі (Альмерія) та виступає у групі 5 іспанської Сегунди B (Segunda División RFEF).

Матч відбудеться у п'ятницю, 21 січня. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на каналі Динамо (Київ) у YouTube.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Відзначимо, що Атлетіко Пульпіленьйо замінить іспанську команду AFE (збірна Асоціації професійних футболістів Іспанії, збірна вільних агентів), з якою спершу планувався матч. Але у складі іспанців було виявлено COVID-19. Тому прийшлося шукати іншого суперника для киян.

Раніше Динамо готове продати Раміреса.

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