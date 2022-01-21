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Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 15:07 39441 0
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Розклад 7-го етапу в Антгольці:

20 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки

21 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки

22 січня. 13:50. Мас-старт 15 км. Чоловіки

22 січня. 16:00. Естафета 4х6 км. Жінки

23 січня. 13:15. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки

23 січня. 16:15. Мас-старт 12,5 км. Жінки

Актуально: Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.

Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22

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