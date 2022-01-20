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27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
Розклад 7-го етапу в Антгольці:
20 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки
21 січня. 15:15. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
22 січня. 13:50. Мас-старт 15 км. Чоловіки
22 січня. 16:00. Естафета 4х6 км. Жінки
23 січня. 13:15. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
23 січня. 16:15. Мас-старт 12,5 км. Жінки
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