Джерело - Чемпіон.
27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
Розклад 6-го етапу у Рупольдінгу:
12 січня
15:30. Спринт 7,5 км. Жінки
13 січня
15:30. Спринт 10 км. Чоловіки
14 січня
15:30. Естафета 4х6 км. Жінки
15 січня
15:30. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
16 січня
13:45. Гонка переслідування 10 км. Жінки
15:45. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки
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