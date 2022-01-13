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Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

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Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Розклад 6-го етапу у Рупольдінгу:

12 січня

15:30. Спринт 7,5 км. Жінки

13 січня

15:30. Спринт 10 км. Чоловіки

14 січня

15:30. Естафета 4х6 км. Жінки

15 січня

15:30. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки

16 січня

13:45. Гонка переслідування 10 км. Жінки

15:45. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки

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До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.

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