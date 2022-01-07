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Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 12:07 30686 0
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.

Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок

Розклад 5-го етапу в Обергофі:

7 січня

12:30. Спринт 10 км. Чоловіки

15:15. Спринт 7,5 км. Жінки

8 січня

13:15. Змішана естафета

15:45. Одиночна змішана естафета

9 січня

13:30. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки

15:45. Гонка переслідування 10 км. Жінки

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До вашої уваги пряма трансляція усіх без виключення гонок біатлонного сезону.

Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22

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