Джерело - Чемпіон.
27 листопада індивідуальними гонками в шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону 2021/22.
Кубок світу 2021/22 - календар, розклад гонок
Розклад 5-го етапу в Обергофі:
7 січня
12:30. Спринт 10 км. Чоловіки
15:15. Спринт 7,5 км. Жінки
8 січня
13:15. Змішана естафета
15:45. Одиночна змішана естафета
9 січня
13:30. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки
15:45. Гонка переслідування 10 км. Жінки
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